Secondo quanto ricostruito da Cybernews e riportato il 19 novembre 2026, una banda criminale ha approfittato di una falla di Windows già corretta da Microsoft nel dicembre 2024, ma rimasta senza aggiornamento su molti dispositivi. I terminali colpiti sarebbero in più di venti Paesi, con un peso particolare per il Brasile. Il punto non è solo tecnico: una patch ignorata per quasi due anni avrebbe lasciato aperta la strada al furto.

Al centro del caso c’è la CVE-2024-49138, una vulnerabilità nel driver Common Log File System, indicato nei sistemi Windows come clfs.sys. In termini tecnici è un buffer overflow basato su heap. Detto più semplicemente: una falla che può permettere a un processo senza grandi permessi di arrivare al livello SYSTEM, cioè al massimo controllo su una macchina Windows.

Su un dispositivo usato per i pagamenti, il salto è enorme. Con quei privilegi, un criminale può installare strumenti malevoli, cambiare componenti del sistema e intercettare dati mentre passano, compresi quelli legati alle carte di pagamento. Il National Vulnerability Database assegna alla falla un punteggio CVSS di 7,8, quindi una gravità alta. In una rete aziendale, un segnale del genere avrebbe dovuto far scattare interventi rapidi.

Microsoft aveva già chiuso il problema con una patch rilasciata a dicembre 2024. Nello stesso mese, la CISA, l’agenzia statunitense per la cybersicurezza e la sicurezza delle infrastrutture, aveva inserito la vulnerabilità nel catalogo KEV, quello delle falle note e già usate dagli attaccanti. Non era un rischio sulla carta. Era un allarme acceso.

Dal server esposto alla scoperta della campagna: gli indizi trovati da Cybernews

A ricostruire l’operazione è stato il team di Cybernews, partendo da un server esposto online e accessibile senza protezioni adeguate. Dentro, secondo i ricercatori, non c’erano solo file dimenticati: c’erano strumenti per sfruttare la falla, codice del malware e un pannello di gestione legato ad attività di carding, cioè alla rivendita o al riuso illecito dei dati delle carte rubate.

Un terminale POS in un punto vendita, simbolo dei rischi di sicurezza legati ad aggiornamenti software trascurati.

Da quel materiale è emerso il meccanismo dell’attacco. Dopo aver preso il controllo dei dispositivi vulnerabili, gli attaccanti avrebbero installato un trojan ad accesso remoto, un RAT, capace di raccogliere i dati delle carte durante le transazioni. “Gli attaccanti lo hanno usato per installare un trojan ad accesso remoto che raccoglieva i dati delle carte dalle transazioni in tempo reale”, hanno spiegato i ricercatori. I record sottratti, secondo Cybernews, superano quota un milione.

Il server è finito offline il 31 agosto 2026, pochi giorni dopo la scoperta. Cybernews ha poi trasmesso i risultati dell’indagine al CTIR brasiliano, il centro nazionale di risposta agli incidenti informatici, il 9 settembre 2026. A quel punto, almeno per quella parte della rete, il canale usato dai criminali non era più visibile. Resta però da capire quanto fosse ampia la struttura attorno.

782 terminali POS compromessi in oltre 20 Paesi: il peso del caso Brasile

Secondo l’analisi del server, la banda avrebbe compromesso 782 terminali POS in più di 20 Paesi. La concentrazione più alta, stando ai dati disponibili, riguarda il Brasile. Qui il numero dei dispositivi colpiti e l’uso diffuso dei pagamenti elettronici rendono il caso ancora più delicato, soprattutto per le possibili frodi.

Dai terminali infetti sarebbero stati estratti oltre un milione di record unici legati a carte di credito e debito. Al momento non è chiaro quante carte siano poi state usate per operazioni fraudolente o vendute nei circuiti criminali. Il rischio indicato dai ricercatori riguarda però sia le frodi finanziarie sia possibili tentativi di furto d’identità, soprattutto quando i dati di pagamento vengono incrociati con altre informazioni personali già in circolazione.

Il dettaglio più concreto è anche il più inquietante: i dati venivano raccolti mentre le transazioni erano in corso. Non un archivio copiato in blocco, ma un flusso intercettato direttamente dai dispositivi di pagamento. Alla cassa di un negozio, in un punto vendita, durante un acquisto qualunque. E il cliente, in quel momento, non poteva accorgersi di nulla.

Patch disponibili da dicembre 2024 ma non installate: il nodo degli aggiornamenti nei pagamenti

Il caso riporta a galla un problema noto nella gestione dei terminali POS. Aggiornare sistemi che servono ogni giorno per incassare può voler dire fermare le casse, programmare interventi tecnici, controllare la compatibilità con software e reti bancarie. Così la manutenzione slitta. Prima di una settimana, poi di un mese. In questo caso, secondo Cybernews, alcuni dispositivi erano ancora senza patch 19 mesi dopo la disponibilità della correzione.

È così che una falla già risolta diventa una porta lasciata aperta. La CVE-2024-49138 non era sconosciuta, gli avvisi pubblici c’erano e Microsoft aveva distribuito la correzione. Eppure, sui sistemi rimasti indietro, ha continuato a offrire agli attaccanti un ingresso verso macchine collegate a operazioni economiche reali.

Non è ancora noto quanti altri terminali nel mondo possano essere esposti allo stesso difetto. Le prime ricostruzioni parlano di una campagna ampia, ma non bastano per misurare l’intero perimetro dei dispositivi vulnerabili. Il messaggio per esercenti e gestori dei pagamenti è semplice, e scomodo: una patch ignorata può costare molto più di qualche minuto di fermo macchina.